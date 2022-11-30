Омск — Отчизна Дон Кихотов

Видный государственный деятель Михаил Сперанский, согласно реформе которого и была учреждена Омская область, называл Сибирь стратегически важной для России территорией и «настоящей отчизной Дон Кихотов».
И действительно, разговор о России невозможно вести сегодня вне ее «сибирского измерения». А Сибирь трудно представить без Омского Прииртышья, которое на протяжении долгих лет было культурно-историческим центром, не утратив своего значения и по сей день.
Цикл программ «Отчизна Дон Кихотов» — это мини-рассказы о знаковых событиях в истории Омской области со дня ее основания и, конечно же, о людях, эту историю созидающих. Сибирские Дон Кихоты — смелые, отважные, креативные личности, иногда, в чем-то наивные и чудоковатые, но всегда верные своим идеям и своей Отчизне. Подлинные документы, карты, фотографии, а также использование современной инфографики — все это дает возможность более полно и ярко представить картины происходящих в прошлом событий.
Мы уже рассказали о путешествии по Сибири: основателя Омской области, особы, приближенной к императору Александру I, — Михаила Сперанского. Небезынтересными оказались странствия по сибирским просторам и подробности визита в Омск знаменитых немецких путешественников-зоологов Отто Финша и Альфреда Брема. А второе открытие Омска как важнейше6го центра Западной Сибири состоялось в 1896 году, когда в город пришёл первый поезд.
Ближайшем выпуск программы «Отчизна Дон Кихотов» (30 ноября в 18:50 на 12 канале) называется «Золотой век» и рассказывает о периоде руководства Омским регионом Сергея Манякина и об успехах омичей в области промышленного и сельскохозяйственного производства. В последнюю «манякинскую» пятилетку по темпам развития Омская область занимала 4 место в РФССР.
Проект «Отчизна Дон Кихотов» стал победителем в номинации «Лучший телевизионный спецпроект» областного творческого конкурса, посвященного 200-летию Омской области.
Автор проекта — заслуженный деятель культуры Омской области Светлана Лазарева, Режиссер — Ольга Сокова, Ведущий — Данила Выжевский.
Ссылка на все выпуски проекта —