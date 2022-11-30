Омск — Отчизна Дон Кихотов

Цикл программ «Отчизна Дон Кихотов» — это мини-рассказы о знаковых событиях в истории Омской области со дня ее основания и, конечно же, о людях, эту историю созидающих. Сибирские Дон Кихоты — смелые, отважные, креативные личности, иногда, в чем-то наивные и чудоковатые, но всегда верные своим идеям и своей Отчизне. Подлинные документы, карты, фотографии, а также использование современной инфографики — все это дает возможность более полно и ярко представить картины происходящих в прошлом событий.