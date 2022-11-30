Ольга Орлова: Около двухсот мер соцподдержки действует в островном регионе

— На какую поддержку из бюджета Сахалинской области могут рассчитывать мобилизованные сахалинцы и их семьи, сколько человек уже обратились за помощью?



— Семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч. Мы делаем всё возможное, чтобы получать выплату было просто и без каких-либо проволочек. Так, от человека нужно только одно заявление. Есть несколько вариантов его подачи. Во-первых, родственник мобилизованного может сам прийти в центр социальной поддержки и лично отдать заявление специалистам. При этом брать талон на приём или предварительно записываться не надо. Можно написать это заявление, не выходя из дома — на сайте Центра предусмотрена такая возможность. Также наши специалисты делают поквартирный обход и заявление можно отдать им. Кроме того, наши сотрудники регулярно выезжают на полигоны и там собирают анкеты-заявления от граждан.