Необычная находка. Сотрудник омской клининговой компании нашел редкое оружие

Пистолет, два магазина и патроны к нему изъяли и отправили на экспертизу. Также выяснилось, что образец этого оружия редкий, он был изготовлен в 1934–1945 годах на чешском оружейном заводе. По предварительной информации, стрелять он уже не может, из-за сломанного ударно-спускового механизма.