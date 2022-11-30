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Необычная находка. Сотрудник омской клининговой компании нашел редкое оружие

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
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Сотрудник клининговой компании в Омске наткнулся на редкий пистолет во время уборки

Пистолет был изготовлен в 1934–1945 годах на чешском оружейном заводе.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полицию обратился работник клининговой компании, который обнаружил пистолет при уборке квартиры.

Выяснилось, что квартиру арендовал мужчина, умерший в октябре этого года. Клининговая компания должна была убраться в помещении перед сдачей квартиры другому жильцу.

Пистолет, два магазина и патроны к нему изъяли и отправили на экспертизу. Также выяснилось, что образец этого оружия редкий, он был изготовлен в 1934–1945 годах на чешском оружейном заводе. По предварительной информации, стрелять он уже не может, из-за сломанного ударно-спускового механизма.

Полицейские позвонили сыну предполагаемого владельца пистолета и выяснили, что в свое время мужчина коллекционировал огнестрельное оружие.

В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Полиция#Новости#Омск#Оружие
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