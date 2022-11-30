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Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
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С 1 декабря 2022 года трудовой контракт с министром строительства и его первым заместителем будет расторгнут.

По сообщению губернатора Омской области, с 1 декабря 2022 года трудовой контракт с министром строительства Михаилом Губиным и его первым заместителем Евгением Нестеровым будет расторгнут.

Перед руководителем и командой министерства были поставлены определенные задачи, однако они не были выполнены в необходимом объеме. А оценка дальнейших перспектив показала отсутствие оптимистичных прогнозов.

«С глубоким уважением отношусь к вкладу, который Михаил Владимирович внес в развитие строительной отрасли Омской области в целом, и города Омска, как региональной столицы. Решение не было простым, но было принято по взаимному согласию», — говорит Александр Бурков.

Помимо этого, в ближайшее время будет полностью обновлена ведомственная вертикаль.

#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#Минстрой#Контракт
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