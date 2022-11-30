IT-эксперт объяснил, как выявить чужое присутствие в WhatsApp

Как утверждает Мясоедов, обычный пользователь может обезопасить себя самостоятельно. Эксперт советует следить за записной книжкой телефона. Дело в том, что приложение производит с ней синхронизацию в режиме реального времени. При этом могут возникать неизвестные контакты, которые могут свидетельствовать о вероятной компрометации программы.