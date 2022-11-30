Индийская авиакомпания ввела запрет на седину для своих бортпроводников

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Life, помимо этого, они на борту воздушного судна не могут быть не в фирменной форме, даже если они находятся там в качестве пассажира.
В буклете с новыми правилами 40 страниц. Он рекомендует седину закрашивать, а лысеющим — сводить недостаток волос к минимуму с помощью прически.
Женщины должны обходится без украшений, чтобы не было задержек на таможенных пунктах. Мужчины должны носить носки не длиннее и не короче икры. Кроме того, они должны гармонировать с брюками.
Еще бортпроводникам нельзя разговаривать с коллегами, а, приобретая что-то в дьюти-фри, нужно скрывать покупки о взора пассажиров.