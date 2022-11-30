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Индийская авиакомпания ввела запрет на седину для своих бортпроводников

Сегодня, 09:57
В авиакомпании Air India введен ряд новых требований к внешнему виду проводников. В том числе, у них не должно быть седины и залысин.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Life, помимо этого, они на борту воздушного судна не могут быть не в фирменной форме, даже если они находятся там в качестве пассажира.

В буклете с новыми правилами 40 страниц. Он рекомендует седину закрашивать, а лысеющим — сводить недостаток волос к минимуму с помощью прически.

Женщины должны обходится без украшений, чтобы не было задержек на таможенных пунктах. Мужчины должны носить носки не длиннее и не короче икры. Кроме того, они должны гармонировать с брюками.

Еще бортпроводникам нельзя разговаривать с коллегами, а, приобретая что-то в дьюти-фри, нужно скрывать покупки о взора пассажиров.

 

#Светлана Павлова
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