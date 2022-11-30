Индийская авиакомпания ввела новые требования к внешности бортпроводников

Как передает Общественная служба новостей, сотрудникам Air India не разрешается совершать перелеты в повседневной одежде, даже если они летят в качестве пассажиров.
Новые правила авиакомпании занимают сорок страниц. Если у бортпроводника есть седые волосы, то он обязан тонировать их. При образовании залысин редеющую шевелюру положено сбривать.
Сотрудникам компании не рекомендуют пользоваться духами с резким запахом. Использование дезодорантов, напротив, является обязательным требованием.
Бортпроводницам запрещено носить украшения. Это правило компания ввела для того, чтобы избежать задержек на таможне во время проверки.