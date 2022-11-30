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Индийская авиакомпания ввела новые требования к внешности бортпроводников

Сегодня, 14:01
Компания Air India установила новые требования к внешнему виду бортпроводников. Теперь им запрещается иметь залысину или седину.

Как передает Общественная служба новостей, сотрудникам Air India не разрешается совершать перелеты в повседневной одежде, даже если они летят в качестве пассажиров.

Новые правила авиакомпании занимают сорок страниц. Если у бортпроводника есть седые волосы, то он обязан тонировать их. При образовании залысин редеющую шевелюру положено сбривать.

Сотрудникам компании не рекомендуют пользоваться духами с резким запахом. Использование дезодорантов, напротив, является обязательным требованием.

Бортпроводницам запрещено носить украшения. Это правило компания ввела для того, чтобы избежать задержек на таможне во время проверки.

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