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Хирург Белых назвал первые действия при растяжении

Сегодня, 14:23
Фото: piqsels.com
Доктор рассказал об основных принципах оказания первой помощи при растяжении.

В беседе с News.ru хирург Сергей Белых перечислил основные действия, к которым надо прибегнуть при оказании срочной помощи пациенту с растяжением. По словам Белых, необходимо немедленно наложить на травмированное место давящую повязку. Впрочем, повязка не должна быть излишне тугой, чтобы не усиливать травмирование. Также следует обеспечить поврежденной конечности состояние покоя и обратиться к врачам.

Основными симптомами растяжения являются припухлость в области сустава и сильная боль. В отличие от других травм, растяжения не ограничивают подвижность суставов, однако требуют уменьшения нагрузки на поврежденную конечность.

#Общество
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