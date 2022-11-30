Хирург Белых назвал первые действия при растяжении

В беседе с News.ru хирург Сергей Белых перечислил основные действия, к которым надо прибегнуть при оказании срочной помощи пациенту с растяжением. По словам Белых, необходимо немедленно наложить на травмированное место давящую повязку. Впрочем, повязка не должна быть излишне тугой, чтобы не усиливать травмирование. Также следует обеспечить поврежденной конечности состояние покоя и обратиться к врачам.