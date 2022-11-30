Француженке первой среди женщин доверили судить матч чемпионата мира по футболу

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Федерального агентства новостей», 1 декабря она будет судить матч, в котором сойдутся сборные Германии и Коста-Рики, в качестве главного арбитра. При этом весь судейский коллектив будет состоять из женщин. Помогать ей предстоит линейным арбитрам Карене Диас и Неузе Бэк.