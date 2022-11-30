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Француженке первой среди женщин доверили судить матч чемпионата мира по футболу

Сегодня, 09:59
Француженка Стефани Фраппар выступит в роли арбитра на чемпионате мира по футболу. До нее женщины матчи такого уровня не судили.

 

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Федерального агентства новостей», 1 декабря она будет судить матч, в котором сойдутся сборные Германии и Коста-Рики, в качестве главного арбитра. При этом весь судейский коллектив будет состоять из женщин. Помогать ей предстоит линейным арбитрам Карене Диас и Неузе Бэк.

Опыт судейства большого футбола у француженки уже есть. Она была арбитром в матче, в котором «Ливерпуль» и «Челси» боролись за суперкубок УЕФА.

Судя по новому назначению, ее судейство тогда понравилось.

 

#Светлана Павлова
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