Дубль Толчинского помог омскому «Авангарду» одолеть ЦСКА

После Пайгин вновь оставил «Авангард» в меньшинстве и на этот раз хозяева льда свой шанс реализовали, – ворота Василия Демченко пробил Максим Мамин. За три с небольшим минуты до окончания периода «армейцы» получают удаление и Сергей Толчинский сравнивает счет. Тренер ЦСКА Сергей Федоров попросил просмотр на предмет блокировки вратаря. Судьи видео посмотрели, гол засчитали и оставили «армейцев» в меньшинстве за задержку.