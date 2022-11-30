Дубль Толчинского помог омскому «Авангарду» одолеть ЦСКА

В среду, 30 ноября, на «ЦСКА-Арене» в Москве омский «Авангард» встречался с ЦСКА. Победу со счетом 3:2 праздновали гости.
В первом периоде голами в ворота соперников ни одна из команд своих болельщиков так и не порадовала, а вот вторая двадцатиминутка стала поистине ураганной: пять шайб, одну из которых не засчитали.
На 21-й минуте Кристиан Ярош с передачи Ивана Телегина точным броском почти от синей линии вывел омичей вперед. Однако уже через минуту армейцы восстановили равенство в счете. Отличился Максим Сорокин.
Буквально сразу же после пропущенного гола «ястребы» на 4 минуты остались в меньшинстве: за игру высоко поднятой клюшкой два малых штрафа заработал Зият Пайгин. Омичи меньшинство отстояли, еще и Павел Дедунов мог вновь увеличить разрыв в счете: убежал к воротам ЦСКА в гордом одиночестве, но переиграть Александра Шарыченкова не смог.
Дальше имел место весьма забавный случай: судьи засчитали гол в ворота омичей, но буквально сразу же его отменили, – рассмотрели пас рукой на повторе.
После Пайгин вновь оставил «Авангард» в меньшинстве и на этот раз хозяева льда свой шанс реализовали, – ворота Василия Демченко пробил Максим Мамин. За три с небольшим минуты до окончания периода «армейцы» получают удаление и Сергей Толчинский сравнивает счет. Тренер ЦСКА Сергей Федоров попросил просмотр на предмет блокировки вратаря. Судьи видео посмотрели, гол засчитали и оставили «армейцев» в меньшинстве за задержку.
Точка в этом матче была поставлена на 45-й минуте встречи: Сергей Толчинский оформил дубль и вывел омичей вперед. Эта шайба стала 100-й для «Авангарда» в текущем регулярном чемпионате.
За 8 минут до финальной сирены ЦСКА устроил настоящий штурм ворот Василия Демченко, но тот был непоколебим. За эту игру вратарь «ястребов» отразил 42 броска.
В итоге «Авангард» празднует победу со счетом 3:2, забирает две победы в выездных матчах и возвращается домой на G-Drive Арену, где уже 4 декабря встретится с «Трактором».