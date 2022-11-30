Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят

Пока участковый ждал супругу, он отогревал лапки и прятал щенков за пазуху. Потом спасенных детенышей перенесли домой, отогрели окончательно и отпоили теплым молоком. Щенкам явно было не меньше двух недель, глазки они уже открыли и смогли поесть самостоятельно.