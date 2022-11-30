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Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят

Сегодня, 07:29
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

Неравнодушный омич обнаружил на улице 8 замерзших почти насмерть щенков

В морозы опасность подстерегает не только людей, но и животных. Самое время омичам показать, насколько они внимательны к братьям нашим меньшим, как это сделал один из сотрудников омской полиции.

Пресс-служба УМВД Омской области поздравила омичей с неофициальным праздником — Всемирным днем домашних животных. Полицейские рассказали о счастливом случае спасения восьмерых щенков в морозное воскресенье.

Старший лейтенант полиции Алексей Копейкин возвращался домой мимо гаражного кооператива и прямо на снегу увидел 8 пушистых комочков. Матери рядом не нашлось, и Алексей понял, что лежат они уже долго: лапки некоторых успели примерзнуть к земле.

Пока участковый ждал супругу, он отогревал лапки и прятал щенков за пазуху. Потом спасенных детенышей перенесли домой, отогрели окончательно и отпоили теплым молоком. Щенкам явно было не меньше двух недель, глазки они уже открыли и смогли поесть самостоятельно.

Пристроить всех восьмерых удалось быстро, себе полицейский никого оставлять не стал:

«Любимец семьи — 8-летний сиамский кот Котя — явно не одобрил бы это решение», — прокомментировал Алексей.

В полиции добавили, что известно об этой истории стало совершенно случайно, сам Алексей поскромничал, а спасение щенков предал гласности коллега.

Очень радостно видеть, как омичи приходят на выручку друг другу и братьям нашим меньшим в серьезные холода. В Омской области случайно спасают не только щенков, но и пеликанов:

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Полиция#Домашние животные#Бездомные животные#Спасение
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