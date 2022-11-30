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Апелляция не помогла. Директора омской турфирмы наказали за хищение 8 миллионов

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI

В Омске директора турфирмы отправили в колонию за хищение у клиентов 8 млн рублей

Женщина подавала апелляцию, но суд оставил судебное решение без изменений.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор, который вынесли бывшему руководителю туристической фирмы. Ранее омичку признали виновной в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размере.

Суд установил, что с ноября 2018 года по июль 2019 года фигурантка уголовного дела работала исполнительным директором туристического агентства ООО «Турмаркет». Она заключала с клиентами договоры, но не исполняла обязательства по бронированию мест в отелях и покупке билетов на самолет, а деньги себе присваивала.

В результате она похитила более 8 млн рублей у 69 клиентов. Также она похитила у своих знакомых более 840 тыс рублей под предлогом вложения в бизнес. Фигурантка вину не признала, ущерб не возместила. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а судебный акт — без изменения. Приговор вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура#Мошенничество
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