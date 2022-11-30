Апелляция не помогла. Директора омской турфирмы наказали за хищение 8 миллионов

В результате она похитила более 8 млн рублей у 69 клиентов. Также она похитила у своих знакомых более 840 тыс рублей под предлогом вложения в бизнес. Фигурантка вину не признала, ущерб не возместила. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.