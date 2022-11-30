30 ноября православные чтят память Григория Чудотворца

Общественная служба новостей делится историей святителя. Григорий родился в городе Неокесария в Малой Азии в семье язычников. Он жил в III веке. При рождении будущего святого нарекли Федором. Он получил хорошее образование, но не разделял языческих взглядов. Чтобы найти ответы на важные для него вопросы, юноша изучал литературу, риторику, историю, философию. Однако свою миссию он осознал только тогда, когда познакомился с Евангелием.
В течение восьми лет Федор изучал Слово Божие, и только потом принял крещение. При крещении ему дали имя Григорий. Приняв христианскую веру, святитель отрекся от мирских удовольствий и стал вести умеренную, целомудренную жизнь.
Григорий хотел уединиться в пустыне, но люди уговорили его остаться. Им нужен был тот, кто будет спасать заблудшие души.
На 30 ноября наши предки обычно «закатывали зиму» — играли в снежки, строили крепости, катались с горок, кувыркались в снегу. Взрослые забавлялись вместе с детьми.
В старину любили и определять погоду на ближайшие месяцы. Для этого люди катали колеса. Если укатится далеко — к морозам. Если колесо постоянно падало, то ожидали частых оттепелей.