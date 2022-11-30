30 ноября православные чтят память Григория Чудотворца

Общественная служба новостей делится историей святителя. Григорий родился в городе Неокесария в Малой Азии в семье язычников. Он жил в III веке. При рождении будущего святого нарекли Федором. Он получил хорошее образование, но не разделял языческих взглядов. Чтобы найти ответы на важные для него вопросы, юноша изучал литературу, риторику, историю, философию. Однако свою миссию он осознал только тогда, когда познакомился с Евангелием.