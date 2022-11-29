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В РФ прогнозируется рост авторынка

Сегодня, 17:46
Фото: 1MI
В период с 21 по 27 ноября в России было продано свыше четырнадцати тысяч новых автомобилей, что примерно на пять процентов меньше, чем неделей ранее. При этом общее количество реализованных авто с 31 октября по 27 ноября уже больше, чем было зафиксировано в октябре-сентябре этого года.

По подсчетам аналитиков агентства “Автостат”, с 31 октября по 27 ноября объем российского автомобильного рынка составил 57 599 экземпляров, тогда как в сентябре-октябре он был на уровне 56 134 и 57 505 машин соответственно, пишут “Известия”.

Так, с 21 по 27 ноября в России было куплено 10 656 легковых машин, 1461 авто из сегмента легкой коммерческой техники, а также 1764 грузовика и 252 автобуса. По сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 ноября) снижение показали легковые машины (минус восемь процентов) и грузовой транспорт (минус пять процентов), тогда как легкие коммерческие автомобили и автобусы продемонстрировали незначительный рост - плюс двенадцать и семь процентов соответственно.

#Общество#Экономика
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