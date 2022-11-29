В РФ прогнозируется рост авторынка

Так, с 21 по 27 ноября в России было куплено 10 656 легковых машин, 1461 авто из сегмента легкой коммерческой техники, а также 1764 грузовика и 252 автобуса. По сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 ноября) снижение показали легковые машины (минус восемь процентов) и грузовой транспорт (минус пять процентов), тогда как легкие коммерческие автомобили и автобусы продемонстрировали незначительный рост - плюс двенадцать и семь процентов соответственно.