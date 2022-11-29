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В районе Печатники появился местный «Хатико»

Сегодня, 10:12
В Печатниках уже третий день возле одного из жилых домов сидит собака, похожая на сенбернара. Пес никуда не отходит.

По мнению соседей, которые подкармливают собаку, животное достаточно упитанное. Очень похоже, что это домашний пес. По ощущению местных жителей, пес постоянно как будто чего-то ждет. При этом к людям не подходит, даже когда его угощают.

Кинолог Константин Карапетьянц в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как быть в такой ситуации.

Специалист назвал три возможные причины того, почему собака обосновалась именно в этом месте. Так, в районе теплее, чем в других местах. Там есть люди, которые кормят ее. Может быть и такое, то хозяева уехали и оставили питомца.

По мнению кинолога, собаку можно «одомашнить» — найти к ней подход, приласкать, подкормить и взять к себе в качестве домашнего питомца. Можно вызвать и спецслужбу, которая занимается отловом бродячих псов. Однако этот способ эксперт считает не гуманным.

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