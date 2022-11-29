В районе Печатники появился местный «Хатико»

По мнению соседей, которые подкармливают собаку, животное достаточно упитанное. Очень похоже, что это домашний пес. По ощущению местных жителей, пес постоянно как будто чего-то ждет. При этом к людям не подходит, даже когда его угощают.
Кинолог Константин Карапетьянц в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как быть в такой ситуации.
Специалист назвал три возможные причины того, почему собака обосновалась именно в этом месте. Так, в районе теплее, чем в других местах. Там есть люди, которые кормят ее. Может быть и такое, то хозяева уехали и оставили питомца.
По мнению кинолога, собаку можно «одомашнить» — найти к ней подход, приласкать, подкормить и взять к себе в качестве домашнего питомца. Можно вызвать и спецслужбу, которая занимается отловом бродячих псов. Однако этот способ эксперт считает не гуманным.