В Омской области 5 тысяч человек остались без скорой помощи

В областном Минздраве после обращений селян подсчитали, что пост в селе Екатерининское, где он располагался раньше, содержать нецелесообразно из-за количества людей. Местные жители в ответ на это провели свою «перепись населения». По их данным, в удаленных селах, оставшихся без «скорой», проживает около 5 тысяч человек. Тогда как в ведомстве значатся 3 тысячи.