Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омской области 5 тысяч человек остались без скорой помощи

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Жители нескольких сел Омской области пожаловались на то, что им 2 года не возвращают позаимствованную бригаду скорой помощи вместе с автомобилем.

Как сообщила пресс-служба Народного фронта Омской области, к ним обратились жители нескольких сел Тарского района. Они сообщили о том, что почти два года живут без скорой помощи. Автомобиль забрали в Тару в разгар пандемии, но обратно решили не возвращать.

В областном Минздраве после обращений селян подсчитали, что пост в селе Екатерининское, где он располагался раньше, содержать нецелесообразно из-за количества людей. Местные жители в ответ на это провели свою «перепись населения». По их данным, в удаленных селах, оставшихся без «скорой», проживает около 5 тысяч человек. Тогда как в ведомстве значатся 3 тысячи.

Местность сложная, на дорогах часто распутица, из райцентра ждать бригаду местным жителям приходится 2-3 часа. Сейчас по острой необходимости люди добираются в Тару сами. Раньше же был пост с фельдшерами, оборудованием и гаражом, который обслуживал сразу 5 сел. Люди вовремя получали помощь.

Сейчас проблема взята на контроль Минздравом Омской области, появилась вероятность, что жителей «пересчитают», и фельдшерский пункт вернется.

Каждая секунда на счету. За какое время омская «скорая» доезжает до пациента
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Тарский район#Тара#Минздрав Омской области#Медики#Скорая помощь#Фельдшер#Село#Жалобы
Подпишитесь
Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 03:20
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Сегодня, 06:08
Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
Сегодня, 08:49
В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией
Сегодня, 08:56
Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора
Сегодня, 08:55
Работа «на дому». В Омске продают роскошную автомастерскую
Сегодня, 08:59