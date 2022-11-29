В Омской области 5 тысяч человек остались без скорой помощи

Как сообщила пресс-служба Народного фронта Омской области, к ним обратились жители нескольких сел Тарского района. Они сообщили о том, что почти два года живут без скорой помощи. Автомобиль забрали в Тару в разгар пандемии, но обратно решили не возвращать.
В областном Минздраве после обращений селян подсчитали, что пост в селе Екатерининское, где он располагался раньше, содержать нецелесообразно из-за количества людей. Местные жители в ответ на это провели свою «перепись населения». По их данным, в удаленных селах, оставшихся без «скорой», проживает около 5 тысяч человек. Тогда как в ведомстве значатся 3 тысячи.
Местность сложная, на дорогах часто распутица, из райцентра ждать бригаду местным жителям приходится 2-3 часа. Сейчас по острой необходимости люди добираются в Тару сами. Раньше же был пост с фельдшерами, оборудованием и гаражом, который обслуживал сразу 5 сел. Люди вовремя получали помощь.
Сейчас проблема взята на контроль Минздравом Омской области, появилась вероятность, что жителей «пересчитают», и фельдшерский пункт вернется.