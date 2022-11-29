В омском Минздраве ответили на жалобы жителей Тарского района

Министерство здравоохранения Омской области ответило на жалобы жителей Тарского района. В ведомстве заявили, что к Тарской ЦРБ прикреплено 3 поста скорой помощи.
Напомним, жители сел Тарского района пожаловались в Народный фронт Омской области и сообщили о том, что уже почти два года живут без скорой помощи.
Ранее, в селе Екатерининское был отдельный пост, но по данным минздрава нагрузка на него составляла, в среднем 2,5 вызова в сутки, при этом большая часть пациентов не нуждались в оказания неотложной помощи. В то же время на остальные населенные пункты приходилось по 40-50 вызовов в сутки. Из-за этого была задержка времени прибытия к пациенту.
В связи с этим, в настоящее время все три поста скорой помощи находятся в Тарской центральной районной больнице, и уже оттуда осуществляют вызовы, в том числе и село Екатерининское.
В ведомстве также отметили, что в селе Екатерининское имеется свое медицинское учреждение, в штат которого входят педиатр, фельдшер, медсестры и стоматолог.
Так что, если жителям потребуется необходимая помощь, бригада скорой помощи прибудет к пациенту и при необходимости доставит в ЦРБ.