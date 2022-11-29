В омском Минздраве ответили на жалобы жителей Тарского района

Ранее, в селе Екатерининское был отдельный пост, но по данным минздрава нагрузка на него составляла, в среднем 2,5 вызова в сутки, при этом большая часть пациентов не нуждались в оказания неотложной помощи. В то же время на остальные населенные пункты приходилось по 40-50 вызовов в сутки. Из-за этого была задержка времени прибытия к пациенту.