В Омске случилось ДТП с несовершеннолетней. Машина въехала в теплотрассу

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что 28 ноября в 17:30 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что 29-летний водитель за рулем Toyota Corona Premio двигался по ул. Хабаровской со стороны ул. 15-й Рабочей. Около дома № 2 по ул. 1-я Военная он не сохранил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Logan. За рулем Renault был 52-летний мужчина, в салоне находилась 16-летняя пассажирка. Из-за столкновения машина с несовершеннолетней въехала в теплотрассу.
Девушку доставили в больницу, откуда отпустили после осмотра. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что гололед с дорог никуда не делся, водителям стоит держать дистанцию с учетом увеличения тормозного пути.