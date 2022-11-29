В Омске случилось ДТП с несовершеннолетней. Машина въехала в теплотрассу

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что 29-летний водитель за рулем Toyota Corona Premio двигался по ул. Хабаровской со стороны ул. 15-й Рабочей. Около дома № 2 по ул. 1-я Военная он не сохранил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Logan. За рулем Renault был 52-летний мужчина, в салоне находилась 16-летняя пассажирка. Из-за столкновения машина с несовершеннолетней въехала в теплотрассу.