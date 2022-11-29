Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске случилось ДТП с несовершеннолетней. Машина въехала в теплотрассу

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске водитель после столкновения вырулил в теплотрассу

«Мягкое приземление». Водителю с несовершеннолетней пассажиркой пришлось тормозить об теплотрассу после столкновения с другой машиной.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что 28 ноября в 17:30 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что 29-летний водитель за рулем Toyota Corona Premio двигался по ул. Хабаровской со стороны ул. 15-й Рабочей. Около дома № 2 по ул. 1-я Военная он не сохранил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Logan. За рулем Renault был 52-летний мужчина, в салоне находилась 16-летняя пассажирка. Из-за столкновения машина с несовершеннолетней въехала в теплотрассу.

Девушку доставили в больницу, откуда отпустили после осмотра. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что гололед с дорог никуда не делся, водителям стоит держать дистанцию с учетом увеличения тормозного пути.

Кто виноват: гололед или люди? В Омской области за сутки случилось 82 ДТП
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#ГИБДД#ДТП с пострадавшими
Подпишитесь
Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 03:20
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Сегодня, 06:08
Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
Сегодня, 08:49
В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией
Сегодня, 08:56
Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора
Сегодня, 08:55
Работа «на дому». В Омске продают роскошную автомастерскую
Сегодня, 08:59