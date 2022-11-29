В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков

Статуса планируют лишить бывший штаб большевиков, в котором организовывалось восстание против Колчака. Сейчас двухэтажный штаб на ул. Суровцева 1 признан аварийным. Построили его в 1915 году. Первый этаж здания из кирпича, второй — из бруса. Выглядит здание на 1,5 тыс. кв. м. не очень ухоженно, если смотреть фотографии в сети, хоть здание пока еще объект культурного наследия.