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В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Кладбище мемориальных табличек. В Омске памятник культурного наследия хотят исключить из реестра исторических зданий.

На портале госзакупок администрация Омска проводит аукцион по поиску подрядчика, который должен будет провести государственную историко-культурную экспертизу. Целью закупки является исключение объекта культурного наследия из единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ, как указано в сопроводительных документах.

Статуса планируют лишить бывший штаб большевиков, в котором организовывалось восстание против Колчака. Сейчас двухэтажный штаб на ул. Суровцева 1 признан аварийным. Построили его в 1915 году. Первый этаж здания из кирпича, второй — из бруса. Выглядит здание на 1,5 тыс. кв. м. не очень ухоженно, если смотреть фотографии в сети, хоть здание пока еще объект культурного наследия.

Начальная цена контракта составляет 650 тысяч рублей, победителя определят в декабре. За эти средства департамент имущественных отношений желает найти причины и обоснование, почему дом можно исключить из реестра культурного наследия. Подготовить акт обоснования исполнитель контракта должен будет максимум за 90 дней с момента получения документов.

Фото: Юрий Андреев / 2GIS
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Исторический памятник#Историческое здание#Аварийные дома#Закупки
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