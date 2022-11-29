В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков

На портале госзакупок администрация Омска проводит аукцион по поиску подрядчика, который должен будет провести государственную историко-культурную экспертизу. Целью закупки является исключение объекта культурного наследия из единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ, как указано в сопроводительных документах.
Статуса планируют лишить бывший штаб большевиков, в котором организовывалось восстание против Колчака. Сейчас двухэтажный штаб на ул. Суровцева 1 признан аварийным. Построили его в 1915 году. Первый этаж здания из кирпича, второй — из бруса. Выглядит здание на 1,5 тыс. кв. м. не очень ухоженно, если смотреть фотографии в сети, хоть здание пока еще объект культурного наследия.
Начальная цена контракта составляет 650 тысяч рублей, победителя определят в декабре. За эти средства департамент имущественных отношений желает найти причины и обоснование, почему дом можно исключить из реестра культурного наследия. Подготовить акт обоснования исполнитель контракта должен будет максимум за 90 дней с момента получения документов.