В Греции произошло землетрясение магнитудой в 4,8 балла

Напомним, ранее появилась информация об извержении наибольшего в мире вулкана на Гавайях. Сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов заявили, что лава находилась в пределах границ кратера, а потому угроза жизни граждан из близлежащих населенных пунктов отсутствовала. Предварительные оценки экспертов свидетельствуют о том, что не исключены выбросы пепла.