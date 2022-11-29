В Греции произошло землетрясение магнитудой в 4,8 балла

Общественная служба новостей пишет, что преимущественно землетрясение было сосредоточено на территории острова Эвия. Изначально сейсмологи оценили толчки на уровне 4,7 балла.
В глубину очаг достиг отметки в 13,8 километра. Сильные подземные толчки ощутили даже жители Афин, сообщают греческие массмедиа. Информация о разрушениях объектов инфраструктуры и пострадавших пока не поступала.
Напомним, ранее появилась информация об извержении наибольшего в мире вулкана на Гавайях. Сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов заявили, что лава находилась в пределах границ кратера, а потому угроза жизни граждан из близлежащих населенных пунктов отсутствовала. Предварительные оценки экспертов свидетельствуют о том, что не исключены выбросы пепла.