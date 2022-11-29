Субсидии. Правительство «уговаривает» омские организации брать на работу инвалидов

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что за счет средств областного бюджета работодатели смогут получать новые субсидии. Дополнительные средства выдадут на создание комфортных условий работы для омичей с разными возможностями здоровья.
Для работодателей муниципального сектора меры поддержки на трудоустройство инвалидов могут составить до 550 тыс. рублей. 200 тыс. рублей — на аренду транспорта для перевозки инвалидов к месту работы и обратно, 250 тыс. рублей на создание специальных помещений, по 100 тыс. рублей на правильное оснащение рабочего места.
Выплаты смогут в 2023 году получить учреждения, которые планируют трудоустроить за год как минимум 10 человек с инвалидностью.