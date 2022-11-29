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Субсидии. Правительство «уговаривает» омские организации брать на работу инвалидов

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
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Омским организациям выделят средства на обеспечение необходимых условий для инвалидов

Условия труда. На организацию комфортной среды для инвалидов омским муниципальным организациям будут выделяться дополнительные средства из бюджета региона. Работодатели смогут получить 550 тыс. рублей.

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что за счет средств областного бюджета работодатели смогут получать новые субсидии. Дополнительные средства выдадут на создание комфортных условий работы для омичей с разными возможностями здоровья.

Для работодателей муниципального сектора меры поддержки на трудоустройство инвалидов могут составить до 550 тыс. рублей. 200 тыс. рублей — на аренду транспорта для перевозки инвалидов к месту работы и обратно, 250 тыс. рублей на создание специальных помещений, по 100 тыс. рублей на правильное оснащение рабочего места.

Выплаты смогут в 2023 году получить учреждения, которые планируют трудоустроить за год как минимум 10 человек с инвалидностью.

Прокуроры помогли омским детям-инвалидам получить лекарства и лечебное питание
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#Дарья Зыкова#Экономика#Новости#Омская область#Минтруд#Субсидии#Выплата#Инвалиды#Трудоустройство
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