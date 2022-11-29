Субсидии. Правительство «уговаривает» омские организации брать на работу инвалидов

Для работодателей муниципального сектора меры поддержки на трудоустройство инвалидов могут составить до 550 тыс. рублей. 200 тыс. рублей — на аренду транспорта для перевозки инвалидов к месту работы и обратно, 250 тыс. рублей на создание специальных помещений, по 100 тыс. рублей на правильное оснащение рабочего места.