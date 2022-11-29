Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске

Если составлять топ-5 от наивысшей к наименьшей заработной плате, то первое место займут преподаватели ВУЗов, их среднемесячная зарплата в 2022 году составила 73 764 тыс рублей. На втором месте стоят врачи с заработной платой в размере 69 948 тыс рублей в месяц. Далее идут научные сотрудники — 65 715 тыс рублей. Затем преподаватели начального и среднего профессионального образования — 36 186 тыс рублей. И замыкает пятерку средний медицинский персонал — 34 527 тыс рублей.