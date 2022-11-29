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Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
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Самая большая заработная плата в 2022 году у преподавателей ВУЗов.

Омские статистики подсчитали среднемесячную зарплату отдельных категорий работников социальной сферы и науки.

Если составлять топ-5 от наивысшей к наименьшей заработной плате, то первое место займут преподаватели ВУЗов, их среднемесячная зарплата в 2022 году составила 73 764 тыс рублей. На втором месте стоят врачи с заработной платой в размере 69 948 тыс рублей в месяц. Далее идут научные сотрудники — 65 715 тыс рублей. Затем преподаватели начального и среднего профессионального образования — 36 186 тыс рублей. И замыкает пятерку средний медицинский персонал — 34 527 тыс рублей.

Что касается школьных учителей, их среднемесячная зарплата в этом году составила 34 518 тыс рублей.

Отметим, что самая низкая заработная плата среди работников социальной сферы и науки у работники дошкольных образовательных организаций — 30 335 тыс рублей.

Фото: omsk.gks.ru
#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Зарплата#Средняя зарплата#Учитель#Врач
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