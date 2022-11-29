Новость № 2. Жители Тарского района пожаловались, что уже почти два года живут без скорой помощи. Ждать бригаду из райцентра местным жителям приходится 2-3 часа. А раньше был пост, который обслуживал сразу 5 сел. По острой необходимости сельчанам приходится добираться в Тару самостоятельно.