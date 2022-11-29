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Средняя зарплата, отсутствие скорой помощи и опасная вакцина. Омск сегодня

Сегодня, 14:04
Фото: Город55
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Итоги вторника.

Новость № 1. Стало известно, сколько зарабатывают работники социальной сферы и науки в Омской области. Так, например, средняя зарплата врачей — 69 948 тыс рублей. А преподаватели в университетах зарабатывают 73 764 тыс рублей. Самая низкая же зарплата у работников дошкольных образовательных организаций — 30 335 тыс рублей.

Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
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Новость № 2. Жители Тарского района пожаловались, что уже почти два года живут без скорой помощи. Ждать бригаду из райцентра местным жителям приходится 2-3 часа. А раньше был пост, который обслуживал сразу 5 сел. По острой необходимости сельчанам приходится добираться в Тару самостоятельно.

В Омской области 5 тысяч человек остались без скорой помощи
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Новость № 3. В Омске обнаружили опасную американскую вакцину для свиней. Специалисты Россельхознадзора выявили некачественный препарат, произведенный в США, который не прошел проверку качества по показателю чистоты. Применение этой вакцины может довести животных до летального исхода.

Случайность или замысел? В Омске обнаружили опасную американскую вакцину
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#Город#Новости#Омск#Омская область#Средняя зарплата#Зарплата#Скорая помощь#Село#Вакцина#Юлия Бармина
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