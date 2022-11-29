Новость № 1. Стало известно, сколько зарабатывают работники социальной сферы и науки в Омской области. Так, например, средняя зарплата врачей — 69 948 тыс рублей. А преподаватели в университетах зарабатывают 73 764 тыс рублей. Самая низкая же зарплата у работников дошкольных образовательных организаций — 30 335 тыс рублей.
Новость № 2. Жители Тарского района пожаловались, что уже почти два года живут без скорой помощи. Ждать бригаду из райцентра местным жителям приходится 2-3 часа. А раньше был пост, который обслуживал сразу 5 сел. По острой необходимости сельчанам приходится добираться в Тару самостоятельно.
Новость № 3. В Омске обнаружили опасную американскую вакцину для свиней. Специалисты Россельхознадзора выявили некачественный препарат, произведенный в США, который не прошел проверку качества по показателю чистоты. Применение этой вакцины может довести животных до летального исхода.