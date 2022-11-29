Солист Little Big рассказал о трудностях, которые испытывает коллектив группы

Предполагалось, что в 2022 году выйдет новый альбом группы — уже четвертый по счету, однако в итоге его выход был отложен на 2023 год. Прусикин рассказал в интервью Ирине Шихман*, что сам он едва сводит концы с концами. Об этом пишет Pravda.Ru.