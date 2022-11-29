Солист Little Big рассказал о трудностях, которые испытывает коллектив группы

Предполагалось, что в 2022 году выйдет новый альбом группы — уже четвертый по счету, однако в итоге его выход был отложен на 2023 год. Прусикин рассказал в интервью Ирине Шихман*, что сам он едва сводит концы с концами. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам солиста, он был богат, но теперь потерял все. Да и группа Little Big растеряла всех участников, кроме него самого и солистки Софьи Таюрской.
Уточняется, что кризис в коллективе, критиковавшем спецоперацию на Украине, начался после того, как группа в полном составе перебралась в США.
* Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022 г.