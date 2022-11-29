Рост цены на лекарства на 2,3 процента вошел в число главных событий за сутки

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, по данным Мурашко, с начала года стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов выросла на 2,3 процента. Это намного ниже уровня инфляции в РФ. Которая, как предполагают в Центробанке, достигнет за год 12-13 процентов.