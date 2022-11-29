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Рост цены на лекарства на 2,3 процента вошел в число главных событий за сутки

Сегодня, 08:03
«ФедералПресс» составил обзор главных событий за прошедшие сутки. В него вошла информация министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о росте цен на лекарственные препараты, просьба сирийских курдов к руководству РФ защитить их. А страны ЕС вновь не смогли согласовать предельные цены на нефть.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, по данным Мурашко, с начала года стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов выросла на 2,3 процента. Это намного ниже уровня инфляции в РФ. Которая, как предполагают в Центробанке, достигнет за год 12-13 процентов.

По данным представителя движения «Силы демократической Сирии», курды попросили РФ инициировать соглашение о координации действий с Сирией, чтобы защитить их территории. Но в Турции на это не идут.

По данным агентства Bloomberg, страны Евросоюза снова на смогли достигнуть договоренностей относительно максимальной цены на российскую нефть. В Польше и странах Балтии настаивают, что планируемая ранее цена в 62 доллара за баррель слишком высока.

 

#Светлана Павлова
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