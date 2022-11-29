Российских пивоваров готовят к подорожанию производства пива

Из заявления руководителя Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова следует, что в уходящем году представители российского бизнеса столкнулись с ощутимым ростом издержек.
Одержать победу над инфляционными процессами в этом году не удалось по той причине, что нарушились логистические цепочки в связи с антироссийскими санкциями, пишет Общественная служба новостей.
Однако, ситуация постепенно стабилизировалась, и стоимость пива практически не менялась. С прогнозами на предстоящий год Мамонтов затруднился, но не исключил рост затрат отечественных производителей в связи с введением обязательной маркировки продукции.