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Российских пивоваров готовят к подорожанию производства пива

Сегодня, 08:26
Отечественным производителям пива следует готовиться к возможному повышению издержек на его производство. Оно может подорожать уже в 2023 году.

Из заявления руководителя Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова следует, что в уходящем году представители российского бизнеса столкнулись с ощутимым ростом издержек.

Одержать победу над инфляционными процессами в этом году не удалось по той причине, что нарушились логистические цепочки в связи с антироссийскими санкциями, пишет Общественная служба новостей.

Однако, ситуация постепенно стабилизировалась, и стоимость пива практически не менялась. С прогнозами на предстоящий год Мамонтов затруднился, но не исключил рост затрат отечественных производителей в связи с введением обязательной маркировки продукции.

 

#Светлана Павлова
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