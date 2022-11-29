Работа «на дому». В Омске продают роскошную автомастерскую

Продавец сообщает, что в кооперативе есть видео наблюдение, въезд по пропускам. Отметим, что в Омске не во всякие элитные дворы въезд так организован. Также у «гаража» есть своя скважина, шестиступенчатый фильтр очистки питьевой воды, санузел, отопление с энергонезависимым модулем, которое управляется с телефона. Зона отдыха больше похожа на приличную кухню. Стены утеплены, а под ногами теплый пол.