Работа «на дому». В Омске продают роскошную автомастерскую

На одной из площадок для объявлений выставили на продажу гараж-мастерскую в центре левобережья, площадью 47,7 кв. м. Помещение стоит в категории «свободного назначения» и стоит 2,77 млн рублей, но по описанию и фотографиям больше похоже на чистую, новенькую квартиру-студию, совмещенную с неожиданным рабочим пространством, которое тоже подозрительно идеально выглядит для автомастерской.
Продавец сообщает, что в кооперативе есть видео наблюдение, въезд по пропускам. Отметим, что в Омске не во всякие элитные дворы въезд так организован. Также у «гаража» есть своя скважина, шестиступенчатый фильтр очистки питьевой воды, санузел, отопление с энергонезависимым модулем, которое управляется с телефона. Зона отдыха больше похожа на приличную кухню. Стены утеплены, а под ногами теплый пол.
Но это помещение, несмотря на привлекательность в качестве жилища, все же является мастерской. Об этом говорит и слив в полу для талого снега, а особенно — электрооснащение. Проводка новая, мощные кабели для сварочных аппаратов и компрессоров. Много розеток и света.
Автомобиль выглядит в светлых «квартирных» стенах слегка сюрреалистично, но это, наверняка, похоже на мечту для одинокого, очень умелого автомеханика, который хотел бы жить на работе или работать на дому.