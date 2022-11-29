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Работа «на дому». В Омске продают роскошную автомастерскую

Сегодня, 08:59
Фото: скриншот с сайта Авито

В Омске выставили на продажу уникальную квартиру-мастерскую за 2,77 млн рублей

Необычное для Омска объявление появилось на одном из известных сайтов-агрегаторов. Автомобильная мастерская больше похожа на уютную квартиру или элитный бункер.

На одной из площадок для объявлений выставили на продажу гараж-мастерскую в центре левобережья, площадью 47,7 кв. м. Помещение стоит в категории «свободного назначения» и стоит 2,77 млн рублей, но по описанию и фотографиям больше похоже на чистую, новенькую квартиру-студию, совмещенную с неожиданным рабочим пространством, которое тоже подозрительно идеально выглядит для автомастерской.

Продавец сообщает, что в кооперативе есть видео наблюдение, въезд по пропускам. Отметим, что в Омске не во всякие элитные дворы въезд так организован. Также у «гаража» есть своя скважина, шестиступенчатый фильтр очистки питьевой воды, санузел, отопление с энергонезависимым модулем, которое управляется с телефона. Зона отдыха больше похожа на приличную кухню. Стены утеплены, а под ногами теплый пол.

Но это помещение, несмотря на привлекательность в качестве жилища, все же является мастерской. Об этом говорит и слив в полу для талого снега, а особенно — электрооснащение. Проводка новая, мощные кабели для сварочных аппаратов и компрессоров. Много розеток и света.

Автомобиль выглядит в светлых «квартирных» стенах слегка сюрреалистично, но это, наверняка, похоже на мечту для одинокого, очень умелого автомеханика, который хотел бы жить на работе или работать на дому.

Фото: скриншот с сайта Авито
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#Омск#Город#Новости#Гараж#Продажа#Объявление#Дарья Зыкова
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