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Потепления не предвидится. Омичам пообещали жестокую погоду до середины декабря

Сегодня, 06:05
Фото: Город55

В Омской области температура опустилась почти на 20 градусов ниже нормы

Сильнее всего страдают северные районы, а теплее всего — в Омске.

На территории Омской области в последнюю неделю действует штормовое предупреждение, связанное с аномально холодной погодой. В Обь-Иртышском УГМС отметили, что о похолодании заранее предупредили органы власти, ГУ МЧС по Омской области и все аварийные службы.

«С 27 ноября опасное явление „аномально холодная погода“ наблюдается в северных районах области. Отклонение среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений составляет 10-17 градусов. В выходные дни морозную и солнечную погоду повсеместно обеспечивал обширный и мощный арктический антициклон с ультраполярными потоками», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Минувшей ночью температура воздуха местами понижалась до -32 градусов. Антирекорд зарегистрирован в в Знаменском, Седельниково, Павлоградке и Любимовке (Оконешниковский район). Теплее всего было в Называевске и в Омске — здесь температура опустилась «всего» до -26 градусов.

В УГМС отмечают, что потепления не приходится ждать не только до конца месяца, но и до конца первой декады декабря. Температура воздуха останется ниже нормы на 10-15 градусов, при этом в регионе будет достаточно солнечно.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Температура#Погода#Похолодание#Мороз#Омск
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