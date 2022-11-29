ООН подтвердила готовность к отправке в Малави судна с удобрениями из России

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявлением о том, что первую партию российских удобрений доставят в Малави в кратчайшие сроки. Политик уточнил, что в Нидерландах прошла полную подготовку к отправке партия, в которую вошли 20 тысяч тонн продукции.