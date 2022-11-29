ООН подтвердила готовность к отправке в Малави судна с удобрениями из России

Корреспонденты Общественной службы новостей пишут, что судно с российскими удобрениями отправится в Малави уже в ближайшие двое суток.
Представитель ООН заявил, что как только корабль выйдет из голландского порта, международная организация об этом сообщит.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявлением о том, что первую партию российских удобрений доставят в Малави в кратчайшие сроки. Политик уточнил, что в Нидерландах прошла полную подготовку к отправке партия, в которую вошли 20 тысяч тонн продукции.
Макрон акцентировал внимание на том, что украинский конфликт создал серьезную угрозу для продовольственной безопасности, однако, ООН успешно создала коридор для обеспечения российскими удобрениями африканских стран.