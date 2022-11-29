Омскую область стали чаще посещать обеспеченные автомобилисты

В летне-осенний сезон 2022 года количество гостей региона выросло на 9% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом почти все туристы приехали в регион на собственном автотранспорте. Ключевой тенденцией этого года стало увеличение числа мужчин в общем турпотоке: в Омскую область приезжает на треть больше мужчин, чем женщин. В основном, это мужчины в возрасте старше 35 лет с доходом выше среднего. По оценкам экспертов, такой интерес к региону связан с развитой сферой промышленного туризма: среди гостей популярны экскурсионные туры на омские предприятия, в ходе которых можно увидеть создание тех или иных товаров, познакомиться с современными технологиями и оборудованием.
Деловую повестку поездок подтверждает и тот факт, что почти все гости (93%) приезжали в Омскую область на собственном автомобиле и оставались в регионе на 1-2 дня. Чаще всего это были соседи из сибирских регионов — Новосибирской области (20%), Красноярского края (10%), Алтайского края (8%), а также Кемеровской (6%) и Тюменской областей (4,5%).
Благодаря геоаналитической платформе GeoEffect региональные власти могут принимать более эффективные решения относительно того, на каких рынках следует активизировать продвижение туристического продукта, в каких районах стоит уделить особое внимание развитию инфраструктуры для туристов, какие услуги будут наиболее востребованы, как скорректировать налогообложение для участников отрасли.
«С помощью обезличенных больших данных можно получить значительный объем информации о посещающих Омскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах — помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуру. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абонентов, мы спланировали и улучшили качество связи в популярных туристических локациях — в городе Тара, на озерах Эбейты и Кадал, а также вдоль автодорог на пути к ним», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Геоаналитическая платформа GeoEffect от МТС дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. Это первое в России «коробочное» решение, которое позволяет пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики. Этими возможностями пользуется 48 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую область.