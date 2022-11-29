Омскую область стали чаще посещать обеспеченные автомобилисты

В летне-осенний сезон 2022 года количество гостей региона выросло на 9% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом почти все туристы приехали в регион на собственном автотранспорте. Ключевой тенденцией этого года стало увеличение числа мужчин в общем турпотоке: в Омскую область приезжает на треть больше мужчин, чем женщин. В основном, это мужчины в возрасте старше 35 лет с доходом выше среднего. По оценкам экспертов, такой интерес к региону связан с развитой сферой промышленного туризма: среди гостей популярны экскурсионные туры на омские предприятия, в ходе которых можно увидеть создание тех или иных товаров, познакомиться с современными технологиями и оборудованием.