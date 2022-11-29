Омской судье отказались продлевать полномочия даже после жалобы в ВККС

Место мирового судьи на участке № 67 в Октябрьском округе пока остается пустовать. Мария Махинич просила у омской коллегии рекомендовать ее на эту должность, но на заседании 30 сентября коллегия отказала судье в назначении. Ей не продлили должностные полномочия.
Судья решила обжаловать решение в высшей квалификационной коллегии судей. Пресс-служба ВККС опубликовала информацию о ходе последнего заседания, откуда становится понятно, что прежнее решение нижестоящего органа осталось без изменений. Махинич Марии в рекомендации на должность мирового судьи на 67 участке Октябрьского округа отказали.