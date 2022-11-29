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Омской судье отказались продлевать полномочия даже после жалобы в ВККС

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
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Полномочия не продлили. Высшая комиссия не вернула омской судье работу. Жалобу ВККС рассмотрели, но остались согласны с омской коллегией.

Место мирового судьи на участке № 67 в Октябрьском округе пока остается пустовать. Мария Махинич просила у омской коллегии рекомендовать ее на эту должность, но на заседании 30 сентября коллегия отказала судье в назначении. Ей не продлили должностные полномочия.

Судья решила обжаловать решение в высшей квалификационной коллегии судей. Пресс-служба ВККС опубликовала информацию о ходе последнего заседания, откуда становится понятно, что прежнее решение нижестоящего органа осталось без изменений.  Махинич Марии в рекомендации на должность мирового судьи на 67 участке Октябрьского округа отказали.

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Отставки и назначения#Судья#Жалоба#Квалификационная коллегия судей
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