Омской судье отказались продлевать полномочия даже после жалобы в ВККС

Место мирового судьи на участке № 67 в Октябрьском округе пока остается пустовать. Мария Махинич просила у омской коллегии рекомендовать ее на эту должность, но на заседании 30 сентября коллегия отказала судье в назначении. Ей не продлили должностные полномочия.