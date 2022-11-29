Омская пенсионерка отдала врачу-аферисту около миллиона рублей

88-летней омичке позвонили на стационарный телефон. Подняв трубку, она услышала голос «дочери», которая просила о помощи. Она рассказывала, что переходила дорогу в неположенном месте, попала в ДТП и находится в реанимации. Затем трубку взял «врач» и сообщил о необходимости срочной операции, на которую нужны деньги.