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Омская пенсионерка отдала врачу-аферисту около миллиона рублей

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI
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«Врач» позвонил и рассказал женщине, что ее дочери срочно нужна операция, и попросил передать деньги курьеру.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее пожилая мать стала жертвой мошенников.

88-летней омичке позвонили на стационарный телефон. Подняв трубку, она услышала голос «дочери», которая просила о помощи. Она рассказывала, что переходила дорогу в неположенном месте, попала в ДТП и находится в реанимации. Затем трубку взял «врач» и сообщил о необходимости срочной операции, на которую нужны деньги.

Следуя указаниям «врача», женщина собрала, завернула в полотенце и отдала курьеру 980 тыс рублей. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только когда позвонила внуку и все ему рассказала.

Выяснилось, что курьером был молодой человек 2004 года рождения. Юноша искал источник легкого дохода и устроился на работу. В его обязанности входило прибывать указанным адресам, забирать деньги у обманутых пенсионеров и переводить на банковские счета.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенник#Пенсионерка
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