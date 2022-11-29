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Неопознанное мясо. В Омской области сотрудница ветнадзора брала взятки

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области сотрудница ветнадзора подделывала сертификаты о качестве мяса

Что едят омичи. Фальшивые сертификаты для реализации мяса в Омской области давала за взятку в 25 тыс. рублей сотрудница ветнадзора. Теперь ей вынесен приговор.

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила о приговоре для работницы станции по борьбе с болезнями животных Москаленского района. Она заведовала лабораторией ветеринарной диагностики и экспертизы. Признали виновной женщину по 2 статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки за незаконные действия», а также по ч. 1 ст. 292 УК РФ «служебный подлог».

Выяснилось, что сотрудница, воспользовавшись полномочиями, получила взятку в 25 тыс. рублей от предпринимателя, занимающегося забоем крупного рогатого скота и реализацией мяса. Ему оформили фиктивные ветеринарные сертификаты, разрешающие реализовать мясную продукцию.

По приговору суда женщина получила условный срок на 3 года и 2 месяца, штраф 50 тыс. рублей и лишение права заниматься ветеринарным надзором 3 года.

Отметим, что в Омской области нередко бизнесмены пытаются «договориться» в том, что связано с реализацией мясной продукции. Вот еще один недавний случай, когда мясо могло поступать на прилавки спорными путями:

Омский «Империал Трейд» за взятку «договорился» о бесперебойных поставках мяса
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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омская область#Москаленский район#СУ СКР Омской области#Ветнадзор#Взятка#Мясо
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