Неопознанное мясо. В Омской области сотрудница ветнадзора брала взятки

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила о приговоре для работницы станции по борьбе с болезнями животных Москаленского района. Она заведовала лабораторией ветеринарной диагностики и экспертизы. Признали виновной женщину по 2 статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки за незаконные действия», а также по ч. 1 ст. 292 УК РФ «служебный подлог».
Выяснилось, что сотрудница, воспользовавшись полномочиями, получила взятку в 25 тыс. рублей от предпринимателя, занимающегося забоем крупного рогатого скота и реализацией мяса. Ему оформили фиктивные ветеринарные сертификаты, разрешающие реализовать мясную продукцию.
По приговору суда женщина получила условный срок на 3 года и 2 месяца, штраф 50 тыс. рублей и лишение права заниматься ветеринарным надзором 3 года.
Отметим, что в Омской области нередко бизнесмены пытаются «договориться» в том, что связано с реализацией мясной продукции. Вот еще один недавний случай, когда мясо могло поступать на прилавки спорными путями: