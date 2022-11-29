Не привез лошадь — получай! В Омской области пастухи подвесили на дереве приятеля

По сообщению прокуратуры Москаленского района Омской области, суд вынес приговор двум местным жителям, которые подвесили вниз головой и побили своего приятеля.
История началась в конце апреля 2022 года. Потерпевший приехал к своим знакомым на пастбище. Приятели решили выпить, на фоне чего между ними завязался конфликт. Потерпевший не выполнил своего обещания — не привез своим приятелям лошадь.
Затем потерпевший уснул, чем еще больше разозлил двух сельчан. Тогда они решили проучить его — привязали мужчину за ногу веревкой, один конец которой перекинули через ветку дерева, а второй конец привязали к лошади. Затем они отвели лошадь в сторону, веревка натянулась и подняла мужчину над землей примерно на один метр. Так он провисел около 20 минут, после чего его все же сняли. Вдобавок к этому, мужчины избивали своего приятеля.
В настоящее время суд назначил им наказание в виде 3,6 лет и 3,2 лет лишения свободы условно. Помимо этого, потерпевший должен получить компенсацию морального вреда в размере 120 тыс рублей.