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Не привез лошадь — получай! В Омской области пастухи подвесили на дереве приятеля

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
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Омские пастухи подвесили приятеля вниз головой за невыполненное обещание

Суд вынес мужчинам приговор.

По сообщению прокуратуры Москаленского района Омской области, суд вынес приговор двум местным жителям, которые подвесили вниз головой и побили своего приятеля.

История началась в конце апреля 2022 года. Потерпевший приехал к своим знакомым на пастбище. Приятели решили выпить, на фоне чего между ними завязался конфликт. Потерпевший не выполнил своего обещания — не привез своим приятелям лошадь.

Затем потерпевший уснул, чем еще больше разозлил двух сельчан. Тогда они решили проучить его — привязали мужчину за ногу веревкой, один конец которой перекинули через ветку дерева, а второй конец привязали к лошади. Затем они отвели лошадь в сторону, веревка натянулась и подняла мужчину над землей примерно на один метр. Так он провисел около 20 минут, после чего его все же сняли. Вдобавок к этому, мужчины избивали своего приятеля.

В настоящее время суд назначил им наказание в виде 3,6 лет и 3,2 лет лишения свободы условно. Помимо этого, потерпевший должен получить компенсацию морального вреда в размере 120 тыс рублей.

#Юлия Бармина#Суд#Новости#Омская область#Москаленский район#Пастухи#Лошадь#Дерево#Конфликт
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