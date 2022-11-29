Начальника омской железнодорожной станции будут судить за получение взятки

Омский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу, которое завели на начальника железнодорожной станции Комбинатская. Его подозревают в получении взятки и служебном подлоге.
Следователи считают, что в марте 2021 года начальник станции получил 75 тыс рублей от машиниста эксплуатационного локомотивного депо «Омск». Деньги передавали через посредника. Взамен обвиняемый должен был скрыть транспортное происшествие, которое произошло в районе железнодорожных путей станции Комбинатская.
Начальник станции согласился и внес в официальные документы ложную информацию, связанную с местом происшествия и его виновниками. Уголовное дело передали в суд.