Начальника омской железнодорожной станции будут судить за получение взятки

Следователи считают, что в марте 2021 года начальник станции получил 75 тыс рублей от машиниста эксплуатационного локомотивного депо «Омск». Деньги передавали через посредника. Взамен обвиняемый должен был скрыть транспортное происшествие, которое произошло в районе железнодорожных путей станции Комбинатская.