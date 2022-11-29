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Начальника омской железнодорожной станции будут судить за получение взятки

Сегодня, 02:31
Фото: 1MI

В Омской области начальник железнодорожной станции пойдет под суд за получение взятки

Обвиняемый скрыл информацию о транспортном происшествии.

Омский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу, которое завели на начальника железнодорожной станции Комбинатская. Его подозревают в получении взятки и служебном подлоге.

Следователи считают, что в марте 2021 года начальник станции получил 75 тыс рублей от машиниста эксплуатационного локомотивного депо «Омск». Деньги передавали через посредника. Взамен обвиняемый должен был скрыть транспортное происшествие, которое произошло в районе железнодорожных путей станции Комбинатская.

Начальник станции согласился и внес в официальные документы ложную информацию, связанную с местом происшествия и его виновниками. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Железная дорога#ДТП#Прокуратура#Уголовное дело#Взятка
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