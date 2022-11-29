Клименко рассказал о причинах утечки персональных данных в медицинской сфере

Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной службой новостей отметил, что отрасль здравоохранения начала быстро развиваться. Если банки и иные экономические отрасли уже прошли через все эти проблемы, то медицинская сфера только начинает с ними сталкиваться.