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Клименко рассказал о причинах утечки персональных данных в медицинской сфере

Сегодня, 10:09
В медицинском секторе увеличилось количество случаев утечки персональных данных пациентов, из которых 87,5% являются целенаправленными.

Утечка данных происходит из-за хакерских атак, которые участились на фоне спецоперации. Однако во многих случаях информацию «сливают» сотрудники учреждений. 

Минцифры обратило внимание на эту проблему и предложило внести поправки в административный кодекс. Согласно изменениям, допустившее утечку учреждение, должно выплатить штраф в размере 1% от годового оборота.

Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной службой новостей отметил, что отрасль здравоохранения начала быстро развиваться. Если банки и иные экономические отрасли уже прошли через все эти проблемы, то медицинская сфера только начинает с ними сталкиваться.

В здравоохранении сейчас идет активная цифровизация. Это значит, что утечка данных станет еще сильнее.

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