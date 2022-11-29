Клименко рассказал о причинах утечки персональных данных в медицинской сфере

Утечка данных происходит из-за хакерских атак, которые участились на фоне спецоперации. Однако во многих случаях информацию «сливают» сотрудники учреждений.
Минцифры обратило внимание на эту проблему и предложило внести поправки в административный кодекс. Согласно изменениям, допустившее утечку учреждение, должно выплатить штраф в размере 1% от годового оборота.
Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной службой новостей отметил, что отрасль здравоохранения начала быстро развиваться. Если банки и иные экономические отрасли уже прошли через все эти проблемы, то медицинская сфера только начинает с ними сталкиваться.
В здравоохранении сейчас идет активная цифровизация. Это значит, что утечка данных станет еще сильнее.