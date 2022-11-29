Юной мексиканке удалили хвост

Когда малышке исполнилось два месяца, врачи, еще раз осмотрев хвостик, пришли к выводу что он увеличился в длину примерно на восемь миллиметров и решили удалить атавизм. Операция прошла успешно, и в тот же день маленькую пациентку выписали из больницы. Было решено оперировать, и в двухмесячном возрасте медики снова осмотрели девочку. За это время хвост увеличился на 0,8 см, после чего было принято решение об операции. В тот же день ребёнка выписали из больницы.