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Юной мексиканке удалили хвост

Сегодня, 17:15
Фото: piqsels.com
В мексиканском штате Нуэво-Леон впервые на свет появилась новорожденная девочка, у которой был небольшой хвостик. Спустя два месяца немного подросший отросток-атавизм был благополучно удален хирургическим путем.

Врачи отмечали, что хвост у ребенка был мягкий, покрытый кожей и волосами. Его можно было безболезненно шевелить, сохранялась и чувствительность: когда медики укололи хвост иголкой, девочка отреагировала плачем. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Когда малышке исполнилось два месяца, врачи, еще раз осмотрев хвостик, пришли к выводу что он увеличился в длину примерно на восемь миллиметров и решили удалить атавизм. Операция прошла успешно, и в тот же день маленькую пациентку выписали из больницы. Было решено оперировать, и в двухмесячном возрасте медики снова осмотрели девочку. За это время хвост увеличился на 0,8 см, после чего было принято решение об операции. В тот же день ребёнка выписали из больницы.

Научная работа с описание этого уникального случая была опубликована в «Журнале педиатрической хирургии».

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