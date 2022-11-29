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Глава российских буддистов назвал недоброй фразу Папы Римского о «жестокости»

Сегодня, 08:39
Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама прокомментировал фразу Папы Римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурят.

Он назвал высказывание понтифика «недобрым», пишут корреспонденты Общественной службы новостей.

В посте Пандито Хамбо-ламы в социальной сети говорится о том, что глава католиков мира вынужден был произнести недобрые слова о двух народах.

«Европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам», – выразил мнение Хамбо-лама.

По его словам, эти люди не являются жестокими, они всего лишь достойно обеспечивают защиту своей Родины от фашистов, как это делали их деды и прадеды.

Высказывание Папы Римского о жестоких бурятах и чеченцах, участвующих в военной спецоперации в Украине, ранее прокомментировал руководитель Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что бурятские воины выполняют свой долг с честью и являются ярким примером наилучших традиций армии РФ.

Напомним, Папа Римский Франциск ранее выступил с заявлением о том, что непременно прибудет с визитом в Киев, если у него будет запланирована поездка в Москву. Понтифик заверил, что находится в поисках мира и стремится к взаимопониманию. Дипломатия Ватикана обязательно выступит в качестве посредника в процессе достижения согласия, резюмировал Папа Римский. 

 

#Светлана Павлова
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