Глава российских буддистов назвал недоброй фразу Папы Римского о «жестокости»

Напомним, Папа Римский Франциск ранее выступил с заявлением о том, что непременно прибудет с визитом в Киев, если у него будет запланирована поездка в Москву. Понтифик заверил, что находится в поисках мира и стремится к взаимопониманию. Дипломатия Ватикана обязательно выступит в качестве посредника в процессе достижения согласия, резюмировал Папа Римский.