Эксперты рассказали о причинах бессонницы

В подобной ситуации важно скорректировать режим питания, убрав из рациона сладкое и мучное и введя овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб. В то же время доктор подчеркнула, что важно различать бессонницу и единичные случаи нарушения засыпания. Бессонницей считается невозможность уснуть в течение суток. Елена Николаева также призвала обращаться к специалистам при первых признаках бессонницы, поскольку это заболевание может оказаться опасным, в частности, для тех, кто водит машину.