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Эксперты рассказали о причинах бессонницы

Сегодня, 12:29
Специалисты поделились с россиянами информацией об основных причинах бессонницы.

Как рассказала Infox психиатр Елена Николаева, среди основных причин нарушений сна может быть чрезмерное увлечение сладким и мучным. Если в вашем рационе преобладают мука, рис и сахар, подобный режим питания может спровоцировать выброс инсулина, запускающий рост уровня гормонов кортизола и адреналина в крови. Эти гормоны способствуют возбуждению нервной системы, мешая засыпать.

В подобной ситуации важно скорректировать режим питания, убрав из рациона сладкое и мучное и введя овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб. В то же время доктор подчеркнула, что важно различать бессонницу и единичные случаи нарушения засыпания. Бессонницей считается невозможность уснуть в течение суток. Елена Николаева также призвала обращаться к специалистам при первых признаках бессонницы, поскольку это заболевание может оказаться опасным, в частности, для тех, кто водит машину.

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