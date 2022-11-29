Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста главы Счетной палаты РФ

Совет Федерации рассмотрит представление президента России Владимира Путин об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщают «Новые известия». Этот вопрос уже внесли в повестку ближайшего заседания Совфеда.
В своем телеграм-канале Кудрин подтвердил свои намерения покинуть пост главы Счетной палаты. Он отметил, что работал в госсекторе более 25 лет, а теперь планирует заняться частными инициативами.
«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил Кудрин в своем телеграм-канале.
Предполагается, что Кудрин получит должность в компании «Яндекс», а его место главы Счетной палаты займет первый вице-спикер Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков.