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Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста главы Счетной палаты РФ

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина с этого поста.

Совет Федерации рассмотрит представление президента России Владимира Путин об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщают «Новые известия». Этот вопрос уже внесли в повестку ближайшего заседания Совфеда.

В своем телеграм-канале Кудрин подтвердил свои намерения покинуть пост главы Счетной палаты. Он отметил, что работал в госсекторе более 25 лет, а теперь планирует заняться частными инициативами.

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил Кудрин в своем телеграм-канале.

Предполагается, что Кудрин получит должность в компании «Яндекс», а его место главы Счетной палаты займет первый вице-спикер Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков.

#Ольга Акамова#Политика#Новости#Алексей Кудрин#Счетная палата#Уход#Отставка#Увольнение
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