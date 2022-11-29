Александр Бурков договорился о сотрудничестве с акимом Абайской области

Сегодня, 29 ноября, в Оренбурге проходит Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Во время него Александр Бурков и аким Нурлан Уранхаев провели переговоры и подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве.
«Область Абай интересна для нас с точки зрения логистических позиций, ее города также расположены на реке Иртыш, — рассказал омский губернатор. — Омский бизнес готов поставлять в область продукты питания, машиностроительную продукцию, сельхозтехнику. Считаю наше сотрудничество будет перспективным и в образовании».
Следующий этап — работа над соглашением о сотрудничестве, которую будут вести совместно с казахстанской стороной, рассказали в правительстве Омской области.