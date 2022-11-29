29 ноября православные отмечают Матвеев день

В конце осени часто случаются оттепели, поэтому в народной традиции этот день получил название «Зима оттепелей».
Общественная служба новостей делится историей Святого Матфея.
Левий Матфей был мытарем. Он занимался сбором налогов и податей. Иудеи осуждали это дело. Когда Левий обратился в христианскую веру, он оставил свое занятие и стал сопровождать Иисуса Христа в странствиях.
Левий Матфей стал свидетелем смерти Спасителя на кресте. После казни он стал проповедником и написал первое Евангелие. Согласно преданиям, жизнь апостола закончилась в Римской империи — проповедника сожгли за его веру и убеждения.
Матвеев день — один из первых дней Рождественского поста. Православные христиане проводят это время в молитвах, во многом ограничивают себя. Они стремятся очистить душу, мысли и сердце от всего дурного.
У наших предков была традиция в этот день ходить в гости друг к другу. Они вели искренние, задушевные разговоры, ничего не утаивали. Однако пышных застолий не устраивали.
Была и такая традиция: если в этот день приходили незваные гости, то после их ухода хозяева мысли порог, полы и даже входную дверь. Если же желанный гость долго не приходил, то в углу ставили веник.
В Матвеев день наши предки стремились примириться со всеми, забывая прошлые обиды. Православные обязательно посещали храм и ставили свечки.
В день памяти Святого Матфея нужно избегать споров, ругани и сквернословия.