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29 ноября православные отмечают Матвеев день

Сегодня, 10:11
Левий Матфей — один из двенадцати апостолов. День памяти евангелиста православная церковь чтит 29 ноября.

В конце осени часто случаются оттепели, поэтому в народной традиции этот день получил название «Зима оттепелей».

Общественная служба новостей делится историей Святого Матфея.

Левий Матфей был мытарем. Он занимался сбором налогов и податей. Иудеи осуждали это дело. Когда Левий обратился в христианскую веру, он оставил свое занятие и стал сопровождать Иисуса Христа в странствиях.

Левий Матфей стал свидетелем смерти Спасителя на кресте. После казни он стал проповедником и написал первое Евангелие. Согласно преданиям, жизнь апостола закончилась в Римской империи — проповедника сожгли за его веру и убеждения.

Матвеев день — один из первых дней Рождественского поста. Православные христиане проводят это время в молитвах, во многом ограничивают себя. Они стремятся очистить душу, мысли и сердце от всего дурного.

У наших предков была традиция в этот день ходить в гости друг к другу. Они вели искренние, задушевные разговоры, ничего не утаивали. Однако пышных застолий не устраивали.

Была и такая традиция: если в этот день приходили незваные гости, то после их ухода хозяева мысли порог, полы и даже входную дверь. Если же желанный гость долго не приходил, то в углу ставили веник.

В Матвеев день наши предки стремились примириться со всеми, забывая прошлые обиды. Православные обязательно посещали храм и ставили свечки.

В день памяти Святого Матфея нужно избегать споров, ругани и сквернословия.

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