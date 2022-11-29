110 тонн «довеском». Из Омска хотели вывезти пшеницу без документов

По документам масса должна была составить 200 тонн, а весовой контроль показал на 110 тонн больше. Превышение веса по каждой машине в среднем было от 12 до 22 тонн. Тогда как по законодательству превышение фактического количества такой продукции в партии допускается не более 10% от количества, указанного в фитосанитарном сертификате.