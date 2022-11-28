Врач рекомендовал не ходить зимой без шапки

Он пояснил, что зимняя одежда должна быть теплой и удобной, изготовленной из натуральных дышащих материалов и защищающей от влаги и ветра. Об этом пишет Pravda.Ru со ссыкой на «СЭ».
Что же касается обуви, то, по словам врача, желательно приобретать сапоги и ботинки из натуральной кожи. Он объяснил, что такие изделия хорошо сидят на ноге и пропускают воздух, при этом сохраняя тепло.
От сохранения комфортной температуры ног в мороз зависит здоровье мочеполовой системы и органов дыхания, тогда как переохлаждение головы может привести к снижению иммунитета и проблемам с центральной нервной системой, резюмировал Николай Дубинин.