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Врач рекомендовал не ходить зимой без шапки

Сегодня, 12:11
Фото: pxhere.com
Эпидемиолог Николай Дубинин посоветовал россиянам в холодное время года одеваться по погоде и не допускать переохлаждения головы и ног.

Он пояснил, что зимняя одежда должна быть теплой и удобной, изготовленной из натуральных дышащих материалов и защищающей от влаги и ветра. Об этом пишет Pravda.Ru со ссыкой на «СЭ».

Что же касается обуви, то, по словам врача, желательно приобретать сапоги и ботинки из натуральной кожи. Он объяснил, что такие изделия хорошо сидят на ноге и пропускают воздух, при этом сохраняя тепло.

От сохранения комфортной температуры ног в мороз зависит здоровье мочеполовой системы и органов дыхания, тогда как переохлаждение головы может привести к снижению иммунитета и проблемам с центральной нервной системой, резюмировал Николай Дубинин.

#Общество
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