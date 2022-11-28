Врач предостерег от употребления алкоголя натощак

Кроме того, как отметил Ирышкин, плохо действует на организм в сочетании с алкоголем жирная пряная пища — такая смесь может привести к обострению хронических заболеваний. Так что лучше будет заказать большую тарелку овощей, пояснил он. А после застолья нужно дать организму время отдохнуть и восстановиться, чтобы компенсировать нанесенный здоровью ущерб, резюмировал диетолог.