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Врач предостерег от употребления алкоголя натощак

Сегодня, 12:09
Фото: Pixabay
Эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин рассказал о правилах, которые необходимо соблюдать во время приема спиртных напитков для минимизации нежелательных последствий для организма.

В первую очередь, по его словам, не следует выпивать на голодный желудок или закусывать жирной пищей. Эксперт пояснил, что без еды этанол усваивается в разы быстрее и сильнее разрушает слизистую. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «СЭ».

Кроме того, как отметил Ирышкин, плохо действует на организм в сочетании с алкоголем жирная пряная пища — такая смесь может привести к обострению хронических заболеваний. Так что лучше будет заказать большую тарелку овощей, пояснил он. А после застолья нужно дать организму время отдохнуть и восстановиться, чтобы компенсировать нанесенный здоровью ущерб, резюмировал диетолог.

#Общество
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