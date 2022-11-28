В России много детей попадают в больницы с гриппом и ОРВИ

По мнению детского инфекциониста Ивана Коновалова, это объясняется принципом иммунного долга. Во время пандемии COVID-19 дети, находясь дома, были защищены от инфекции. Со снятием антиковидных ограничений они отдают «имунный долг». Скорее всего, в следующем сезоне больных ОРВИ и гриппом детей будет меньше.