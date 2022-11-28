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В России много детей попадают в больницы с гриппом и ОРВИ

Сегодня, 08:58
В России идет рост количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ. Их в 2–2,5 раза больше, чем было до пандемии коронавируса.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», ежесуточно в РФ появляется по 400 новых больных ОРВИ и гриппом. За последнюю пару недель рост был двукратный.

В связи с этим столичные власти решили дополнительно подготовить две тысячи коек. Часть из них - в детской больнице Святого Владимира.

По мнению детского инфекциониста Ивана Коновалова, это объясняется принципом иммунного долга. Во время пандемии COVID-19 дети, находясь дома, были защищены от инфекции. Со снятием антиковидных ограничений они отдают «имунный долг». Скорее всего, в следующем сезоне больных ОРВИ и гриппом детей будет меньше.

 

#Светлана Павлова
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