В России много детей попадают в больницы с гриппом и ОРВИ

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», ежесуточно в РФ появляется по 400 новых больных ОРВИ и гриппом. За последнюю пару недель рост был двукратный.
В связи с этим столичные власти решили дополнительно подготовить две тысячи коек. Часть из них - в детской больнице Святого Владимира.
По мнению детского инфекциониста Ивана Коновалова, это объясняется принципом иммунного долга. Во время пандемии COVID-19 дети, находясь дома, были защищены от инфекции. Со снятием антиковидных ограничений они отдают «имунный долг». Скорее всего, в следующем сезоне больных ОРВИ и гриппом детей будет меньше.