В Омске собираются завершить строительство долгостроя на улице Кирова

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» подвел итоги аукциона на выполнение проектных работ, инженерных изысканий и комплексного обследования технического состояния двух 16-этажных домов, которые находятся в 60 метрах северо-западнее относительно дома № 18/1 на улице 1-й Железнодорожной.