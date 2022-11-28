В Омске собираются завершить строительство долгостроя на улице Кирова

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» подвел итоги аукциона на выполнение проектных работ, инженерных изысканий и комплексного обследования технического состояния двух 16-этажных домов, которые находятся в 60 метрах северо-западнее относительно дома № 18/1 на улице 1-й Железнодорожной.
Начальная стоимость работ составила 12.1 млн рублей. На конкурс заявились два участника — ООО «Евротехстрой» и ООО «БДСК». Победителем стала последняя компания. С ней решили заключить договор на сумму 8.5 млн рублей.
Работы должны завершить до 31 декабря 2023 года. Отметим, что речь идет о долгострое на улице Кирова, который находится возле остановки «Улица 11-я Рабочая».