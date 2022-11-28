Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске собираются завершить строительство долгостроя на улице Кирова

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI
Компания-подрядчик проведет инвентаризацию, чтобы было известно состояние долгостроя.

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» подвел итоги аукциона на выполнение проектных работ, инженерных изысканий и комплексного обследования технического состояния двух 16-этажных домов, которые находятся в 60 метрах северо-западнее относительно дома № 18/1 на улице 1-й Железнодорожной.

Начальная стоимость работ составила 12.1 млн рублей. На конкурс заявились два участника — ООО «Евротехстрой» и ООО «БДСК». Победителем стала последняя компания. С ней решили заключить договор на сумму 8.5 млн рублей.

Работы должны завершить до 31 декабря 2023 года. Отметим, что речь идет о долгострое на улице Кирова, который находится возле остановки «Улица 11-я Рабочая».

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Долгострой#Строительство#Аукцион
Подпишитесь
Трудовая мобилизация в Омске, девочка в яме с кипятком, смертельное ДТП с подростком
Вчера, 12:41
Названо количество омичей, попавших под сокращение за последние три месяца
Сегодня, 04:01
Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре
Сегодня, 03:49
Села в такси и пропала. В Омске ищут женщину, которой нужна медицинская помощь
Сегодня, 03:05
Рано утром в омском аэропорту произошли задержки и отмены рейсов
Сегодня, 02:33
«Плоды» реформ. ОмГУ массово покидают сотрудники
Вчера, 13:54