В Омске подросток попал под электричку

По сообщению Восточного МСУТ СК России, сегодня, 28 ноября, в Омске, подросток попал под электропоезд.
Недалеко от платформы Привокзальная в Ленинском административном округе Омска 15-летний подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате он попал под проходящий электропоезд. Парень выжил, его доставили в больницу с тяжелыми травмами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Также омскими следователями проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.