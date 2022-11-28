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В Омске подросток попал под электричку

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
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Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По сообщению Восточного МСУТ СК России, сегодня, 28 ноября, в Омске, подросток попал под электропоезд.

Недалеко от платформы Привокзальная в Ленинском административном округе Омска 15-летний подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате он попал под проходящий электропоезд. Парень выжил, его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Также омскими следователями проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#Происшествия#Новости#Омск#Подросток#Поезд#Железная дорога#Юлия Бармина
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