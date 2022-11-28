В Европе остановлен Большой адронный коллайдер для экономии электроэнергии

Жительница Парижа Санела Симик проинформировала о том, что их совместный с супругом ежемесячный заработок составляет 1415 евро. Аренда жилья обходится семье в сумму от 500 до 700 евро, а за газ и электричество она платит в пределах 90 евро. Француженка акцентировала внимание на том, что еще недавно они с мужем часто позволяли себе походы в кинотеатры и рестораны, а на сегодняшний день такой возможности лишены.