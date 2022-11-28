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В Европе остановлен Большой адронный коллайдер для экономии электроэнергии

Сегодня, 07:22
В Европе за две недели до срока остановили Большой адронный коллайдер. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сообщила, что главная цель решения – экономия электричества.

Официальные представители ЦЕРН проинформировали о том, что в следующем году ускорительный комплекс будут эксплуатировать на 20 процентов меньше, пишет Общественная служба новостей.

Следует отметить, что речь идет об адронном коллайдере, находящемся на французско-швейцарской границе. Там активно работают физики из многих государств мира, в том числе, и из России.

Ранее появилась информация о том, что в последнее время рядовые французы тратят на аренду недвижимости и на оплату коммунальных услуг до 80 процентов своих доходов.

Жительница Парижа Санела Симик проинформировала о том, что их совместный с супругом ежемесячный заработок составляет 1415 евро. Аренда жилья обходится семье в сумму от 500 до 700 евро, а за газ и электричество она платит в пределах 90 евро. Француженка акцентировала внимание на том, что еще недавно они с мужем часто позволяли себе походы в кинотеатры и рестораны, а на сегодняшний день такой возможности лишены. 

 

#Светлана Павлова
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