Три остановки убрали из маршрута. В Омске изменится схема проезда автобусов № 119

Из схемы маршрута исключат остановки «Администрация Октябрьского округа», «Омскэлектро» и «Объединение имени П. И. Баранова — Дворец школьников». В будние дни на маршрут будут выходить восемь автобусов среднего класса, а по выходным и праздникам — шесть автобусов среднего класса.