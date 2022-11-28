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Три остановки убрали из маршрута. В Омске изменится схема проезда автобусов № 119

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

В Омске изменится схема движения автобусов № 119

Изменения вступят в силу уже через несколько дней.

В Омске с 1 декабря изменится смеха движения автобусов маршрута № 119 (поселок Чкаловский — микрорайон Осташково). Так, транспорт в сторону микрорайона Осташково будет ехать по маршруту: «Кинотеатр «Космос» — «По требованию (по улице Берникова)» — «СТО ЗАЗ» — «улица 3-й Разъезд» — «25-я Линия» — «20-я Линия» — «16-я Линия» — «улица 20 лет РККА» — «Магазин «Мысль» — «улица Лизы Чайкиной».

Автобусы в направлении поселка Чкаловский будут ехать через остановки: «улица Лизы Чайкиной», «Парк культуры и отдыха», «Школа № 56», «20-я Линия», «Институт физической культуры», «улица 3-й Разъезд», «СТО ЗАЗ» и «По требованию (по улице Берникова)».

Из схемы маршрута исключат остановки «Администрация Октябрьского округа», «Омскэлектро» и «Объединение имени П. И. Баранова — Дворец школьников». В будние дни на маршрут будут выходить восемь автобусов среднего класса, а по выходным и праздникам — шесть автобусов среднего класса.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Транспорт#Автобусный маршрут
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